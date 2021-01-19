В России пополнится список «досрочных пенсионеров»

Медики, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, смогут раньше выйти на пенсию. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, сообщает «Российская газета».

- Месяц работы с коронавирусными пациентами сейчас приравнивается к трем, поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей, - цитирует спикера НСН.

На региональном уровне действует программа, которая позволяет данной категории медицинских работников приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Об этом сообщили в Отделении ПФР по Коми. Индексация подразумевает увеличение на 6,3% фиксированной выплаты к страховой пенсии* и стоимости пенсионного коэффициента.

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