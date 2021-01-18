Дышать полной грудью: выяснилось, когда россияне смогут снять маски

Продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

- Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным, - цитирует Мурашко РИА Новости.

Напомним, на 18 января в Коми лабораторно подтверждено 34 356 (+191) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 32 886 (+273) человека. Всего с начала пандемии умерло 648 (+​​​1) пациентов.

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