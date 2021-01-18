Сыктывкарцы о подорожании автобусного проездного: «Скоро все пешком пойдут»18 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Его стоимость собираются увеличить на 20 рублей
Министерство труда, занятости и социальной защиты республики опубликовало на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов поправки в действующее постановление правительства Коми «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки».
Одно из нововведений — увеличение стоимости социального проездного билета на 20 рублей, то есть с 400 до 420 рублей в месяц. Эту норму собираются ввести в действие с 1 апреля 2021 года.
Новость не осталась без внимания и вызвала активное обсуждение в нашем официальном паблике Про Город Сыктывкар | Новости. Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии сыктывкарцев.
— Еще что придумали, ну скоро все пешком пойдут, — считает Тёма Артемонов. — Сначала проезд подорожал, а пенсию не подняли, затем снова подорожал и пенсию не подняли, а в 2021 году подняли пенсию и подорожал проезд. То есть получается подорожало за 3 года 3 раза, а подняли пенсию за 3 года 1 раз. Позор стране.
— Когда-нибудь будут снижения цен???... — Вадим Липин.
— Очередной оскал капитализма! — Марина Цыгарова.
— Куда уже поднимать! Ну это уже чересчур, совсем борзеют... — Валентина Паршукова.
— Ну, теперь ждем подорожания на остальных маршрутах рублей на 10. АТП ведь не успокоится вместе с администрацией. Зарплаты людям поднимайте, а не стоимость проездных, — Наталья Васильева.
— Ну всё, переходим на лошадиные повозки, велосипеды, — Наталья Александровна.
— Так и должны поднимать. Бенз и расходники растут в цене. Вы ворчите не в ту сторону. Проблема, что зарплаты не поднимают, доллар по 74, а не по 10, и в самой бензоколонке России бензин дороже к средней ЗП, чем в странах, куда мы его экспортируем, — Валериан Сплуржский.
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18 января 2021, 15:00
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