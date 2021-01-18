Сыктывкарцы о подорожании автобусного проездного: «Скоро все пешком пойдут»

Министерство труда, занятости и социальной защиты республики опубликовало на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов поправки в действующее постановление правительства Коми «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки».

Одно из нововведений — увеличение стоимости социального проездного билета на 20 рублей, то есть с 400 до 420 рублей в месяц. Эту норму собираются ввести в действие с 1 апреля 2021 года.

Новость не осталась без внимания и вызвала активное обсуждение в нашем официальном паблике Про Город Сыктывкар | Новости. Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии сыктывкарцев.

— Еще что придумали, ну скоро все пешком пойдут, — считает Тёма Артемонов. — Сначала проезд подорожал, а пенсию не подняли, затем снова подорожал и пенсию не подняли, а в 2021 году подняли пенсию и подорожал проезд. То есть получается подорожало за 3 года 3 раза, а подняли пенсию за 3 года 1 раз. Позор стране.

— Когда-нибудь будут снижения цен???... — Вадим Липин.

— Очередной оскал капитализма! — Марина Цыгарова.

— Куда уже поднимать! Ну это уже чересчур, совсем борзеют... — Валентина Паршукова.

— Ну, теперь ждем подорожания на остальных маршрутах рублей на 10. АТП ведь не успокоится вместе с администрацией. Зарплаты людям поднимайте, а не стоимость проездных, — Наталья Васильева.

— Ну всё, переходим на лошадиные повозки, велосипеды, — Наталья Александровна.