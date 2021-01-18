Алексея Навального задержали в «Шереметьево» по прилету в Москву, не дав ему пройти паспортный контроль. За его возвращением в Россию следил весь мир - сразу после задержания мировые лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Портал PG11.ru узнал у сыктывкарских общественников, что они думают об этом событии.

Павел Андреев, директор издания 7x7

- Думаю, что силовые структуры и службы аэропортов были использованы вне закона для осуществления давления на политического оппонента власти. Это было сделано с нанесением ущерба сотням людей, которые не прилетели в тот аэропорт, в который должны были, с необоснованным задержанием десятков встречающих.

Сергей Морохин, журналист

- Люди, которые задержали политика Алексея Навального, чёрные маски натянули чуть ли не до бровей. Понятно, что не хотят быть узнанными, но приказ надо выполнять.

Очевидно, что творится беззаконие и есть такое предчувствие, что руководство нашей страны окончательно «сожгло мосты» в отношениях с тем же коллективным Западом. Чего ждать в ближайшем будущем? Новых экономических санкций, которые и без того разрушительно действуют на весь уклад России на протяжении последних шести лет.

Дмитрий Махов, урбанист

- К Алексею Навальному, как к политику, можно относиться по-разному. Есть расследование, где доказано, что собственное государство хотело его убить. Это ужасный случай для страны в целом и для граждан, которые хотят жить в цивилизованном и демократическом государстве.



Вчерашние события в аэропорту напоминают произведения Оруэлла. Сразу видно, как расставлены приоритеты: вместо развития медицины мы тратим колоссальные средства на поддержание силовых структур. И все это на наши деньги, деньги налогоплательщиков.



Навальный сейчас набирает политическую популярность, а мы знаем, что в России происходит с политиками популярнее президента. Это и мэр Якутска, губернатор Хабаровского края и Борис Немцов. Все эти события - опасный шаг в сторону лишения россиян политической альтернативы.

Валерий Черницын, редактор «Красного знамени»

Задержание Навального было очевидным после того, как об этом официально объявила ФСИН. Человек сознательно ехал «в пасть к зверю», и я убеждён, что это часть более широкого политического, или, скорее, политтехнологического, плана, не факт что разрабатывавшегося именно в штабе самого Навального, с целью вывести его на новый виток популярности. Это объяснимо, но гораздо менее объяснима жертва самолётом и его пассажирами, которые потеряли как минимум время. Люди потеряли остатки уважения к государству.

Алексей Бешкарев, общественник

- Политический заказ в этом случае очевиден. В стране есть большое количество гораздо более серьезных преступлений и нарушений, чем те, что приписывают Навальному, однако мы часто не видим ни расследований, ни задержаний. И значит, действия против Алексея Навального, кто бы как ни относился к его деятельности (лично я - положительно), - знак избирательности системы правосудия. Это плохо: суды и полиция должны действовать одинаково по закону в случае с президентом или бездомным. Но особых последствий в ближайшее время, как я думаю, не будет. Сейчас общество находится в состоянии апатии (вспомните последние выборы в Коми), трудно даже представить себе, какие события могли бы его всколыхнуть. Скорее всего, мы увидим новые санкции в адрес России, но на них тоже мало кто уже обращает внимание. Пока так, а дальше - увидим.

Станислав Штраллер, общественник

- Если логично думать, то все понимали, что так оно и будет, в том числе и Навальный. Сроки явки в полицию нарушены, по закону власти имеют право и обязаны задержать нарушителя. Боьшое количество ОМОНа во Внуково говорит только об избежании протеста со стороны встречающих и поддерживающих его. Думаю, больших наказаний у Навального не будет.

Игорь Сажин, правозащитник

- ФСИН повела себя очень произвольно. Обоснования, приводимые для задержания Навального, не выдерживают никакой правовой критики - это чистый произвол, и люди это чувствуют. Это то же самое, что если человек лежит в больнице в тяжелом состоянии и не является для отметки в ФСИН, а они его считают нарушителем. Сам факт задержания Навального - это чисто политический ход, это понятно всем, это практически заявление властей об отказе от любых переговоров и с самим Навальным, как политическим лидером, так и с его сторонниками, которых он приобретает все больше и больше, опираясь на недовольство обнищанием, социальными проблемами, коррупцией как основной причиной и обнищания и социальных проблем. Власть, которая отказывается от переговоров с нерадикальной оппозицией, имеющей большое влияние в обществе - это признаки серьезной слабости идеологического начала в политике людей стоящих у власти. Они уже не могут очаровывать население и потому они теперь только умеют покрикивать «заткнись». Ну а что касается нерационального использования правоохранителей - это позорное пятно для самой полиции, которая ресурсно используется просто неэффективно. По сути это использование полиции для задержания одного человека. Потому что сам факт прихода большого числа людей для встречи человека, которого они считают иконой общественного мнения, мог бы быть обработан в более мягком варианте, а не такими жесткими отсекающими действиями. При том, что в радикализации сторонников Навального едва ли можно обвинить.

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