Фото дня в Сыктывкаре: красногрудые снегири

@olezhiq_q

- А вы давно видели снегирей? Забавно было увидеть этих двух снегирей качающихся на ветке, как хорошо что фотоаппарат полностью не сел от мороза и мне удалось их запечатлеть.

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