Фото дня в Сыктывкаре: красногрудые снегири

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: красногрудые снегири18 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
@olezhiq_q
@olezhiq_q
- А вы давно видели снегирей? Забавно было увидеть этих двух снегирей качающихся на ветке, как хорошо что фотоаппарат полностью не сел от мороза и мне удалось их запечатлеть.
#природавокругнас
#природароссии
#снегири
#птицы
#живаяприрода
#фотоманитнас
#bullfinch
#birds_captures
#photorussia
#natgeoru
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0