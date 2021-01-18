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Доктор Мясников рассказал об опасности самолечения коронавируса

Доктор Мясников рассказал об опасности самолечения коронавируса

18 января 2021 Возрастное ограничение: 6+
Freepik.com
Даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в телеграм-канале главную ошибку при домашнем лечении COVID-19, которая может привести к летальному исходу. Об этом пишут РИА Новости.

По его словам, существует «стена абсолютного непонимания» тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что это заболевание относится к категории ОРЗ.

- Ковид-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с Ковид-ОРЗ сами либо в своих семьях, — написал Мясников.

Он добавил, что даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений, и привел слова одного главврача, который предлагал «пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил».

По словам Мясникова, трудно не назначить какой-либо препарат пациенту, который жалуется на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле. Но после расспросов выясняется, что температура у больного ниже 38 градусов, одышки нет и «надо просто потерпеть».

Некоторые советуют при лечении COVID-19 принимать гормональные препараты и антибиотики, но этого делать ни в коем случае нельзя, подчеркнул врач.

- Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <...> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! — пояснил он, добавив, что при вросшем ногте не ампутируют ногу.

Поэтому, считает Мясников, как и при любом вирусном ОРЗ, следует легко и калорийно питаться, обильно пить, а также принимать жаропонижающие. Кроме того, больному нужен покой и терпение. Медик предложил обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. А от тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.

Ранее Мясников уже называл одной из фатальных ошибок при лечении COVID-19 непонимание того, что это две болезни: коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. По его словам, ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, иначе прогноз для пациента ухудшается.

Хирург из «красной зоны» Алок Мишра назвал прием больших доз антибиотиков при лечении COVID-19 и оттягивание момента госпитализации одной из ошибок, которая приводит к смерти. Так, по его словам, пациентка попала в больницу с выжженным антибиотиками иммунитетом — врачи не смогли ее спасти. С мнением хирурга согласился и иммунолог Михаил Костинов — зачастую заболевшие COVID-19 обращаются к врачам поздно, надеясь вылечиться самостоятельно.

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