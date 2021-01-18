Эксперты допустили возможный подъем заболеваемости COVID-19 к концу зимы

В конце февраля — начале марта в России может наблюдаться сезонное повышение заболеваемости COVID-19, в это время на ухудшение эпидобстановки будет влиять погодный фактор, рассказали «Известиям» эксперты.

Такой прогноз дал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. Затем, по его словам, можно ожидать улучшение обстановки, которое произойдет в том числе благодаря вакцинации.

- К концу весны — началу лета эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, будет заметен эффект от массовой вакцинации, который совпадет с сезонным снижением заболеваемости, — отметил Сергей Шуляк.

Эксперт также добавил, что для снижения показателей заболеваемости иммунитет должен возникнуть у половины населения РФ.

О том, что к лету возрастет число доз выпускаемой вакцины, ранее «Известиям» заявлял руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, сейчас каждый месяц выпускается примерно 1,5 млн доз, а к лету их количество может увеличиться в несколько раз.

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