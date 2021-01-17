Эксперты предупредили россиян о росте цен на мобильную связь

Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review, пишет РИА Новости.

Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.

При этом рост цен будет неравномерным, отметил руководитель Content Review Сергей Половников.

— Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории, — считает он.

По словам Половникова, операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

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