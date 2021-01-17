Фото дня в Сыктывкаре: новый свет главного стадиона республики

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Фото дня в Сыктывкаре: новый свет главного стадиона республики17 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
@burmi75
@burmi75
- Мачта освещения на обновлённом стадионе Сыктывкара.
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