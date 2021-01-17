Названы две главные причины появления прыщей на лице

Длинные зимние праздники оставляют на лице у многих людей свой след в виде акне. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.

Невоздержанность в еде и перебор с косметикой – главные причины появления высыпаний на лице после праздников, уверен врач.

- Злоупотребление едой, чревоугодие – грех, а за грехи надо платить, поэтому прыщи и высыпают на лице. И косметика, которая в больших количествах накладывается девушками на лицо, тоже приводит к акне. Если человек столкнулся с такой проблемой, необходимо воздержаться от жестких погрешностей в диете в ближайший месяц, а лучше два, – советует Едемский.

Пока акне не пройдет, от декоративной косметики тоже лучше отказаться. А вот специальный уход коже просто необходим. Особенно средства, которые будут подсушивать высыпания. Они могут содержать кислоты, такие как аптечная азелаиновая кислота (у нее есть различные коммерческие названия). Можно воспользоваться аптечными средствами с адапаленом, уточнил эксперт.

Что касается чистки лица, то к этой процедуре нужно подходить с осторожностью. Если начались воспаления, чистка может усугубить состояние, предупредил Едемский.

- Чистки необходимы в том случае, если нет обильных воспалительных элементов на лице. То есть если имеются так называемые комедоны ‒ черные точки и белые подкожные точки, невоспаленные, когда закупорен проток сальной железы. Эти элементы можно удалить у косметолога, – заключил врач.

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