Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Как говорится в итоговом варианте текста, под запрет подпадают и публикации с матом.

Согласно тексту законопроекта, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны проводить мониторинг контента. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, данных об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. В документе отдельно говорится о запрете на «материалы, содержащие нецензурную брань».

Соцсети при этом также обяжут выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

Мнения сыктывкарцев

Чтобы выяснить, что по этому поводу думают жители столицы Коми, мы провели опрос в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

Его результаты показали, что меньшая часть горожан считает, что ничего от такого запрета не поменяется. И ответы «Это бред!» и «Давно пора было это сделать» набрали практически одинаковое количество голосов.

Мнения писателей

В качестве экспертов мы пригласили поэта и писателя. Кому, как не им, точно знать, что такое мат и стоит ли его вообще использовать?

Григорий Спичак, писатель

Григорий уверен, что мат — это попытка сакрализировать, удержать в тайне или в нужном направлении представление о чем-либо или ком-либо.

— Есть запретные слова, запретные образы. И в абсолютном большинстве своем запрещены они не государством, а правилами, сложившимися в обществе. Например, почему запрещено изображать бога-отца. Потому что любое его изображение будет неправильным, а значит уводящим от полноты истины всего лишь в одну из трактовок. Или почему запрещено порно, а изображение совокупления, например, животных не запрещено? Это более тонкий вопрос, но и на него ответ есть. Потому что порно формирует страсть, то есть нездорове отношение или реакцию на отношения полов. В силу базового инстинкта образ западает на совсем другие глубины памяти и способен будоражить, отвлекать , ломать другие оценочные ряды человека (противоположного пола), то есть формирует ложную оценку сразу или способствует этому. Не сказав этого, не осмыслив этого, мы не сможем понять причину «войны с матом» и с другими табу.



Также писатель определяет мат как страстное выражение в слове эмоций, образа, состояния.

— Это что-то типа повышенной температуры. Не может быть нормой по определению. А кто у нас претендует на то, что он абсолютно нормальный? Только гордец, не понимающий ни свою, ни чужую человеческие природы.

По наблюдениям Григория, за последние 15 лет в социальных сетях мата стало заметно меньше.

— Или, может быть, за эти годы сложился "свой круг" людей. И в нём всё меньше случайных... Я ведь тоже запросто могу ругнуться. Но всё-таки это иногда, а не норма. Ругнуться может любой. Но есть все таки разница: один может, а другой не может без мата... это очень разные вещи. Вот тут мы и как общество и государство, как механизм контроля мало что можем сделать. Во-всяком случае, не можем сделать быстро. Мат увеличивается с увеличением стрессов...на войне, в экстриме, в нервотрепке общества... когда напряжение и при этом чеовек бессилен что-то сделать. Это крик. Это температура эмоций. А вот культура эмоций и коммуникативного выражения эмоций — это уже совсем другая история.

Павел Блюме, поэт

Павел убежден, что мат в общении между собой, близкими друзьями, вполне приемлем.

— Но, если же матерясь, перестаешь обращать внимание на людей вокруг, то это в корне не правильно, уточняет поэт.

Как рассказал Павел, если смотреть Древнерусские летописи, то можно найти множество примеров, говорящих о том, что мат древнейшее образование языка.

— Знаю, что многие писатели и поэты используют обсценную лексику. Например, в «Сонетах к Марии Стюарт» Иосифа Бродского. Также у Владимира Высоцкого, Маяковского, Пригова, в прозе Эдуарда Лимонова и Виктора Пелевина, в лирике «Проклятых поэтов» встречаются слова и выражения, содержащие не нормативную лексику. Лично я считаю, что если в произведении (стихотворение, рассказ, пьеса) нельзя не сказать без мата, то он приемлем, потому как автор не нашёл (или наоборот нашёл) нужное слово.

Поэт отмечает, что, по его мнению, мата в соцсетях, особенно за последнее время, стало больше:

— Особенно в комментариях к постам. И неважно даже, какому событию написан пост. Лично мне хочется не хамства, а конструктивной критики, внимательного прочтения. Особенно, - прозы и поэзии.

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Расскажите, как вы относитесь к этому законопроекту? Считаете ли вы, что он необходим? Делитесь мнениями в комментариях!