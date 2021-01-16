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Финансовые лайфхаки: что делать, если вашу карту заблокировали

Финансовые лайфхаки: что делать, если вашу карту заблокировали

16 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Банк России рассказывает простыми словами о сложных вопросах о деньгах

Портал PG11.ru совместно с Банком России запускает новую рубрику «Финансовые лайфхаки». В ней вы сможете еженедельно узнавать полезные вещи обо всем, что связано с деньгами.

Что делать, если вашу карту заблокирована?

Вам пришло сообщение: «Ваша карта заблокирована». Почему это могло произойти и что теперь делать? Прежде всего не паниковать и не суетиться: чаще всего блокировка карты — это способ обезопасить ваши деньги.

Банковская карта — это всего лишь инструмент, который дает доступ к вашему банковскому счету.

Если вам пришло сообщение о блокировке банковской карты с просьбой срочно позвонить на какой-то неизвестный номер или перейти по ссылке, не торопитесь это делать. Такие СМС и письма по электронной почте нередко рассылают мошенники.

В случае проблем с картой звоните только на официальный номер горячей линии своего банка — он указан на обратной стороне карты и на сайте банка. Лучше сохранить этот номер в своем мобильном телефоне, чтобы он всегда был под рукой.

Уточните по телефону горячей линии банка, точно ли ваша карта заблокирована, и если да, то по какой причине.

В каких случаях банк может заблокировать карту?

1. Три раза неверно ввели ПИН-код

Если трижды неверно ввести ПИН-код в банкомате или платежном терминале, карта автоматически блокируется.

Как правило, в этом случае вам придет сообщение о блокировке — СМС, push-уведомление в мобильном приложении или письмо по электронной почте. Способ, которым банк должен известить вас о случившемся, прописан в вашем договоре.

Но некоторые банки не сообщают о временных блокировках карт. Тогда вы просто столкнетесь с тем, что карта на время перестанет работать.

Как разблокировать карту?

В большинстве случаев карта разблокируется сама — либо ровно в полночь, либо через 24 часа после блокировки.

Лишь единичные банки после трех неправильных ПИН-кодов блокируют карту насовсем. В таком случае карту придется перевыпустить.

Если вы не готовы ждать следующего дня или банк по какой-то причине не разблокировал карту автоматически, позвоните на горячую линию банка. Оператор подскажет, как действовать дальше.

2. Банк заподозрил мошенничество

Банк имеет право приостановить перевод или платеж и заблокировать карту, если операция выглядит сомнительной. Сразу после этого банк попытается связаться с вами и выяснить, вы ли отправляете деньги или это делают мошенники.

Менеджеры банка либо позвонят по номеру телефона, который вы указали в договоре, либо пришлют СМС-сообщение, письмо по электронной почте или push-уведомление с просьбой перезвонить на горячую линию. Способ уведомлений указан в вашем договоре с банком.

Что делать?

Блокировка подозрительной операции и карты действует максимум двое суток. Поэтому медлить не стоит, но нервничать и торопиться тоже не нужно. Даже если кто-то действительно пытается сделать перевод с вашей карты, блокировка означает, что банк приостановил операцию и ваши деньги в безопасности.

Если вам звонит сотрудник банка и сообщает о подозрительной операции, лучше поблагодарите его и скажите, что перезвоните через минуту. Мошенники научились подделывать официальные телефонные номера банков. Поэтому стоит набрать номер горячей линии самому. Несколько минут ничего не решают.

Когда вы будете разговаривать с представителем банка, он может задать вам дополнительные вопросы. Например, уточнить, где вы пользовались картой в последний раз и какую сумму оплачивали. Многие банки для проверки личности просят назвать кодовое слово, которое вы указывали при заключении договора.

Если вы подтвердите свою личность и свой платеж либо перевод, банк разблокирует карту и проведет операцию или попросит ее повторить.

Если окажется, что это мошенники, операцию отменят. Карту при этом заблокируют окончательно — ведь ее данные уже известны преступникам. Банк предложит вам ее перевыпустить.

Если же сотрудники банка не смогут с вами связаться в течение двух суток, то после этого срока блокировка автоматически снимется и платеж пройдет.

3. Операции по вашей карте похожи на отмывание доходов

Существует закон, который обязывает банки противодействовать отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Его обычно называют законом о ПОД/ФТ или 115-ФЗ.

Предположим, вы возглавили родительский комитет в своем классе и начали собирать деньги на выпускной. С разных счетов вам приходят крупные суммы, а вы их обналичиваете. По критериям банка такие операции могут попасть в категорию подозрительных.

Если банк увидит признаки возможного нарушения закона о ПОД/ФТ, он откажется проводить платежи и выдавать наличные деньги. После двух отказов банк может заблокировать вашу карту, расторгнуть договор и отказаться обслуживать вас в дальнейшем.

Более того, банк будет обязан сообщить о своем отказе в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Там собирают информацию от всех финансовых организаций и формируют единую базу данных о людях и компаниях, которые предположительно нарушают закон о ПОД/ФТ. Эту базу неофициально называют черным списком клиентов.

Черный список регулярно рассылают по всем банкам и финансовым организациям — и они тоже могут отказаться обслуживать человека, который числится в этой базе.

Что делать?

Для начала стоит выяснить, почему банк заблокировал карту и отказал в проведении операции. Он обязан объяснить причину.

Если банк руководствовался законом о ПОД/ФТ, то он должен уточнить, что именно вызвало его подозрения.

Как снять деньги с заблокированной карты?

Если заблокирована именно карта, а не счет, вы по-прежнему можете распоряжаться своими деньгами. Есть несколько способов получить доступ к ним.

Перевыпустить карту. Выпуск новой карты обычно занимает несколько дней, но некоторые банки могут уложиться за сутки или даже изготовить карту сразу. Чаще всего услуга платная.

Снять наличные в банке, который выпустил карту. Вы сразу получите деньги со своего счета, но придется доехать до отделения банка и предъявить паспорт.

Перевести деньги на другой счет, к которому привязана активная карта этого же или другого банка. Часто можно сделать это с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка.

Прикрепить к счету другую карту этого же банка. Некоторые банки предлагают такую услугу, но стоит уточнить по телефону горячей линии, возможно ли это и сколько времени займет.

При получении любого сообщения о блокировке карты стоит сразу позвонить по официальному номеру банка или обратиться в отделение. Сотрудники расскажут, в чем причина блокировки и подскажут, как лучше поступить в вашей ситуации.

Узнайте о финансах больше можно на просветительском сайте Банка России.

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