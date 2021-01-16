Яркий макияж и стильные укладки: три снимка сыктывкарских красавиц из Instagram

Вот и подошла к концу первая рабочая неделя 2021 года. Для кого-то она прошла легко, а кто-то ощутил серьезную нагрузку. Однако как бы тяжело не было возвращаться к работе после продолжительного отдыха, сыктывкарки все равно находят в себе силы пополнять свои профили в Instagram красивыми снимками.

Увы, в этот раз всего три горожанки отметили свои фотографии хэштегом #pg_beauty или #пг_красота. Выкладывайте больше фотографий! Ведь в Сыктывкаре самые красивые девушки, это должны знать все!

@emiliakozhevina

@annie_konakova

@leonova2006

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.