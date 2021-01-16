Яркий макияж и стильные укладки: три снимка сыктывкарских красавиц из Instagram

Яркий макияж и стильные укладки: три снимка сыктывкарских красавиц из Instagram16 января 2021
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 6+
@emiliakozhevina / Instagram / Яркий макияж и стильные укладки: четыре снимка сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки заряжают подписчиков своими лучшими фотографиями
Вот и подошла к концу первая рабочая неделя 2021 года. Для кого-то она прошла легко, а кто-то ощутил серьезную нагрузку. Однако как бы тяжело не было возвращаться к работе после продолжительного отдыха, сыктывкарки все равно находят в себе силы пополнять свои профили в Instagram красивыми снимками.
Увы, в этот раз всего три горожанки отметили свои фотографии хэштегом #pg_beauty или #пг_красота. Выкладывайте больше фотографий! Ведь в Сыктывкаре самые красивые девушки, это должны знать все!
@emiliakozhevina
@annie_konakova
@leonova2006
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