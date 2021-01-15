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Это не закончится: коронавирусу предрекли стать сезонным заболеванием

Это не закончится: коронавирусу предрекли стать сезонным заболеванием

15 января 2021 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Оснований надеяться на то, что его циркуляция прекратится, нет

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, саратовский институт «Микроб» занимается анализом всей доступной информации по изменениям коронавируса в мире. В России на сегодня обнаружено почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции, сообщила она в рамках Гайдаровского форума, пишет ТАСС.

– Изменения, о которых сегодня говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, было видно еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были еще в июне, – пояснила Анна Попова.

Глава ведомства также отметила, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа, оснований надеяться на то, что его циркуляция прекратится, нет.

– Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа, – сказала она.

Попова отметила, что «сказать, что все встало на свои места, мы все знаем и все понимаем» можно будет только в тот момент, когда станет понятно, что вирус обрел сезонность и им не болеют в летний период ни в северном, ни в южном полушарии. При этом пандемия, по ее мнению, в мире может продлиться еще какое-то время.

​​Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), отмечается в публикации.

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