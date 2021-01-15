Известный сыктывкарский журналист сделал прививку от коронавируса и рассказал о последствиях15 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
vk.com/ Павел Андреев
Записаться на вакцинацию оказалось довольно просто
В Сыктывкаре начато массовое прививание людей от коронавируса. Директор издания «7x7» Павел Андреев поставил себе вакцину и рассказал о своем самочувствии после процедуры.
На следующее утро после вакцинации Павел Андреев опубликовал отчет о самочувствии на своей странице «ВКонтакте». Он заявил, что вечер после прививки был бодрый. Однако ночью он проснулся от озноба.
- Спасло только третье одеяло. И дело вряд ли было в том, что за окном -30 градусов. Мышцы плеча болят, все остальные ноют, - рассказал журналист.
Павел Андреев отметил, что на утро после вакцинации у него поднялась температура до 37.6 и появилось небольшое першение в горле.
- Все же случились внеплановые выходные. Но пока без сюрпризов, - сказал сыктывкарец.
В своем следующем отчете журналист рассказал, что на следующие сутки его температура поднялась до отметки в 37.9.
- Днем было странное покалывание в горле и груди. Усиливалось при глубоком вдохе. Прошло через полтора часа. Периодически болит голова. Горло прошло, - отметил сыктывкарец.
Павел Андреев рассказал порталу PG11.ru, что относиться к всеобщей вакцинации как к чему-то неизбежному.
- Без массовой вакцинации возвращение к прежней жизни с концертами и путешествиями вряд ли возможно. Записаться на прививку просто через сайт. Мне позвонили через сутки и на следующий день вкололи. Все прошло быстро, - заключил Павел Андреев.
Ранее мы писали о том, как можно пройти вакцинацию.
Сделать прививку можно будет гражданам от 18 до 60 лет с 11 января 2021 года.
Условия для прививки:
- не болеть ковидом последние шесть месяцев,
- не иметь контактов с больными в течение 14 дней перед процедурой,
- отсутствие признаков острого или обострения хронического заболевания.
Записаться можно на сайте Сыктывкарской городской поликлиники №3. Прививать граждан будут в процедурном кабинете №113 по улице Коммунистическая, 41.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Комментарии 0