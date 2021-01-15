В Сыктывкаре начато массовое прививание людей от коронавируса. Директор издания «7x7» Павел Андреев поставил себе вакцину и рассказал о своем самочувствии после процедуры.

На следующее утро после вакцинации Павел Андреев опубликовал отчет о самочувствии на своей странице «ВКонтакте». Он заявил, что вечер после прививки был бодрый. Однако ночью он проснулся от озноба.

- Спасло только третье одеяло. И дело вряд ли было в том, что за окном -30 градусов. Мышцы плеча болят, все остальные ноют, - рассказал журналист.

Павел Андреев отметил, что на утро после вакцинации у него поднялась температура до 37.6 и появилось небольшое першение в горле.

- Все же случились внеплановые выходные. Но пока без сюрпризов, - сказал сыктывкарец.

В своем следующем отчете журналист рассказал, что на следующие сутки его температура поднялась до отметки в 37.9.

- Днем было странное покалывание в горле и груди. Усиливалось при глубоком вдохе. Прошло через полтора часа. Периодически болит голова. Горло прошло, - отметил сыктывкарец.

Павел Андреев рассказал порталу PG11.ru, что относиться к всеобщей вакцинации как к чему-то неизбежному.

- Без массовой вакцинации возвращение к прежней жизни с концертами и путешествиями вряд ли возможно. Записаться на прививку просто через сайт. Мне позвонили через сутки и на следующий день вкололи. Все прошло быстро, - заключил Павел Андреев.

Ранее мы писали о том, как можно пройти вакцинацию.

Сделать прививку можно будет гражданам от 18 до 60 лет с 11 января 2021 года.

Условия для прививки:

не болеть ковидом последние шесть месяцев,

не иметь контактов с больными в течение 14 дней перед процедурой,

отсутствие признаков острого или обострения хронического заболевания.

Записаться можно на сайте Сыктывкарской городской поликлиники №3. Прививать граждан будут в процедурном кабинете №113 по улице Коммунистическая, 41.

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