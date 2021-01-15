Фото дня в Сыктывкаре: тот самый 2007-й

@burmi75

- А вот вам кусочек жаркого лета посреди этого лютого мороза - что может быть лучше? И заодно на тему завершения праздников. В кадре 2007 год, ночь после дня города, последствия празднования. Да-да, представляете? Когда-то праздники были и такими, со вполне публичными концертами на открытом воздухе, а не с балконов или онлайн #ковидуходи!!!

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