Жителей Коми предупредили о морозах ниже 40 градусов

Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на нем значительно выше
Жителей Коми предупредили о морозах ниже 40 градусов15 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
@veldanov_psh / Instagram
На территории республики до 16 января сохраняется понижение температуры воздуха до - 37°С, при прояснении до - 43°С.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует:
- Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.
- Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения.
- Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.
- Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
- Во время протапливания печей не допускать их перекала.
- Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
- Не перегружайте электрическую сеть.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
15 января 2021, 09:00
Комментарии 0