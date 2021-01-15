Жителей Коми предупредили о морозах ниже 40 градусов

На территории республики до 16 января сохраняется понижение температуры воздуха до - 37°С, при прояснении до - 43°С.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует:

Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения.

Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Во время протапливания печей не допускать их перекала.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.