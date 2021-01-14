В России вырос размер материнского капитала

С 1 января 2021 года размер материнского капитала увеличился на 3,7%. Об этом сообщили в ОПФР по Коми.

Так, в зависимости от очередности и года рождения детей он утвержден в следующих суммах:

На первого ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, - 483 881, 83 рубля. При рождении второго ребенка эта сумма увеличится на 155 500 рублей. Общий размер маткапитала за двоих детей в этом случае составит 639 431,83 рубля. На второго ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, если первый ребенок рожден до 1 января 2020 года, - 639 431,83 рубля. На второго/последующего ребенка, рожденного/усыновленного до 1 января 2020 года, - 483 881, 83 рубля.

Если семья частично распорядилась материнским капиталом, на 3,7% будет увеличен остаток средств на счете по состоянию на 1 января 2021-го.

С начала действия программы материнского капитала сертификат получили 70969 семей, из них 3204 семьи, в которых родился первый ребенок, 67765 семей, в которых родился второй/последующий ребенок.

С апреля 2020 года ПФР оформляет электронные сертификаты в беззаявительном порядке и направляет документ в Личный кабинет мамы на портале госуслуг.

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