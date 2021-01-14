В России вырос размер материнского капитала

В России вырос размер материнского капитала14 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
На 3,7% вырастет остаток средств на счете по состоянию на 1 января 2021-го
С 1 января 2021 года размер материнского капитала увеличился на 3,7%. Об этом сообщили в ОПФР по Коми.
Так, в зависимости от очередности и года рождения детей он утвержден в следующих суммах:
- На первого ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, - 483 881, 83 рубля. При рождении второго ребенка эта сумма увеличится на 155 500 рублей. Общий размер маткапитала за двоих детей в этом случае составит 639 431,83 рубля.
- На второго ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, если первый ребенок рожден до 1 января 2020 года, - 639 431,83 рубля.
- На второго/последующего ребенка, рожденного/усыновленного до 1 января 2020 года, - 483 881, 83 рубля.
Если семья частично распорядилась материнским капиталом, на 3,7% будет увеличен остаток средств на счете по состоянию на 1 января 2021-го.
С начала действия программы материнского капитала сертификат получили 70969 семей, из них 3204 семьи, в которых родился первый ребенок, 67765 семей, в которых родился второй/последующий ребенок.
С апреля 2020 года ПФР оформляет электронные сертификаты в беззаявительном порядке и направляет документ в Личный кабинет мамы на портале госуслуг.
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14 января 2021, 11:44
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