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В Госдуме обсудят отмену ОГЭ

В Госдуме обсудят отмену ОГЭ

14 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Из открытых источников
Они оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию

В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение в марте-апреле этого года.

- На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же — полная отмена ОГЭ, — пояснил Максим Зайцев.

Парламентарий добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Оба экзамена, по его мнению, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию.

Если на данный момент нет альтернатив этому экзамену, их нужно разработать, опираясь на собственный опыт и зарубежные практики, отметил депутат, отвечая на вопрос, что может стать заменой ОГЭ.

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