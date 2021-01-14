Фото дня в Сыктывкаре: лучи утреннего солнца

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: лучи утреннего солнца14 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
@komikotic
@komikotic
- Фасад здания и тени #сыктывкар #тени #ухта #республикакоми
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14 января 2021, 18:05
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