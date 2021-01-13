Юлия Ступак стала лучшим спортсменом Коми в декабре

Юлия Ступак стала лучшим спортсменом Коми в декабре13 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
Минспорта Коми
Решение было принято членами комиссии единогласно
Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Виталия Савилова подвела итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца» за декабрь 2020 года.
Для участия в конкурсе претендентами предоставлены в адрес Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и по электронной почте пакет документов: заявка на участие в республиканском конкурсе с указанием результата претендента и копии протоколов соревнований, заверенные руководителями учреждений и организаций.
В итоге «Лучшим спортсменом месяца» в декабре стала Юлия Ступак – серебряный призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Решение было принято членами комиссии единогласно.
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13 января 2021, 14:56
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