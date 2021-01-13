Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Юлия Ступак стала лучшим спортсменом Коми в декабре

Юлия Ступак стала лучшим спортсменом Коми в декабре

13 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Минспорта Коми
Решение было принято членами комиссии единогласно

Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Виталия Савилова подвела итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца» за декабрь 2020 года.

Для участия в конкурсе претендентами предоставлены в адрес Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и по электронной почте пакет документов: заявка на участие в республиканском конкурсе с указанием результата претендента и копии протоколов соревнований, заверенные руководителями учреждений и организаций. 

В итоге «Лучшим спортсменом месяца» в декабре стала Юлия Ступак – серебряный призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Решение было принято членами комиссии единогласно.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Спорт

Читайте также: «Это был такой трудный путь, у меня нет слов»: Юлия Ступак стала призеркой в гонке Тур де Ски

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

На рабочей неделе в Коми ждут 40-градусные морозы Посмотреть все

Редакция рекомендует

10 января
Топ 5 актуальных вакансий для сыктывкарцев без опыта работы Читать
10 января
Рождественские наряды и фотосессии в снегу: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
01 января
Выбор «Pro Города»: какие фильмы помогут в создании новогоднего настроения Читать
Посмотреть все
30 декабря 2020 «Коми энергосбытовая компания» рассказала, как не остаться без света в новогодние праздники
Загрузка...

Новости России и мира

10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru