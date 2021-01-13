Синоптики рассказали о самом холодном дне в истории Сыктывкара

1973 год выдался морозным
Синоптики рассказали о самом холодном дне в истории Сыктывкара13 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото: vk.com
Стала известна минимальная температура воздуха, которая была зафиксирована за все время. Об этом порталу PG11.ru рассказали синоптики Коми ЦГМС.
Специалисты сообщили, что самая низкая температура воздуха в Сыктывкаре была зафиксирована 30 января 1973 года. В тот день столбик термометра опустился до отметки в -46,6 градусов Цельсия.
Также синоптики отметили самый жаркий день лета в городе. 25 июня 1963 года температура воздуха поднялась до отметки в +35,3 градусов Цельсия.
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