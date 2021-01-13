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Поликлиники России откажутся от бумажных медкарт

Поликлиники России откажутся от бумажных медкарт

13 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Каждая медицинская организация будет самостоятельно принимать решение

С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. Правда, потребуется учесть и мнение самих пациентов. По их заявлению историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения.

В нем также уточняется, что помимо амбулаторных карт в электронный формат могут быть переведены и другие медицинские документы. Их перечень утверждает главный врач или руководитель учреждения здравоохранения.

Таким образом, отмечают в Минздраве, каждая медицинская организация будет самостоятельно принимать решение, когда и в каком объеме она готова перейти на электронный документооборот.

- Этот приказ - ключевой документ для отрасли. Важно, что он позволит медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате. Благодаря этому, медицинские организации теперь могут перейти от бумажного документооборота к электронному и врачам больше не потребуется дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, а значит - они будут больше времени уделять пациентам, - пояснил «Российской газете» заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. Он также подчеркнул, что благодаря внедрению электронного документооборота, граждане смогут оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале государственных услуг.

Граждане также получат возможность предоставлять доступ к своим медицинским документам врачам из других медицинских организаций.

- Это упростит процесс ознакомления медработников с историей болезни пациентов, и будет способствовать повышению эффективности оказания медицинской помощи и преемственности в лечении, - рассказали в Департаменте цифрового развития и информационных технологий Минздрава, отметив, что при необходимости всегда можно запросить бумажную копию электронного медицинского документа, ее выдадут по первому требованию в день обращения в медицинскую организацию.

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Медицина

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