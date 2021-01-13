В России предложили возраст студентов-бюджетников

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагают повысить с 30 до 35 лет возраст, до которого россияне могут получить высшее образование за счет бюджета.

Как рассказал РИА Новости один из авторов проекта зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев, внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время.

- Законопроектом предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет, и, тем самым, конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества, - говорится в пояснительной записке.

Авторы напоминают, что согласно принятому в декабре 2020 года закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно. При этом основным аргументом в пользу увеличения возраста молодежи была возможность воспользоваться мерами государственной поддержки, например получить пособие на рождение ребенка как молодой семье, получить стипендию как молодому ученому или получить грант по результатам конкурса молодежных проектов.

- Представляется, что принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 100 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части повышения студенческого возраста позволит большему количеству молодых людей иметь возможность получения высшего образования и прохождения профессиональной подготовки, а также повысить уровень своих знаний, компетенций и уровень жизни в целом, - говорится в документе.

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