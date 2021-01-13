Названы лекарства, которые опасно принимать при коронавирусе

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе, сообщают «РИА Новости».

В первую очередь врач посоветовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше всего продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу организма.

Кроме того, Шаффцин призвал не использовать ингаляторы, если нет астмы, так как они могут навредить сердцу. По его словам, любой препарат, содержащий фенилафрин, который входит в состав многих назальных спреев, опасен при болезнях сердца.

Такие препараты вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снижают кровоток. Особенно опасно это может быть для людей с повышенным давлением.

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