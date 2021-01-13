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Фото дня в Сыктывкаре: «Мороз и солнце, день чудесный!»13 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
@olechkaslesarchuk_
@olechkaslesarchuk_
- #морозисолнцеденьчудесный❄☀ #Наулицесейчас -30 #сыктывкар
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