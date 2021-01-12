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Эксперты подсчитали траты россиян на новогодних праздниках

Эксперты подсчитали траты россиян на новогодних праздниках

12 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
15% было потрачено ушло на покупку подарков

 Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, - 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой «праздничный» бюджет и намерены обратиться за кредитом, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

- По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды, - выяснили аналитики.

Однако траты россиян на прошедших новогодних праздниках ниже прошлогодних на 25%.

- В первую очередь динамика произошла за счет общего снижения доходов россиян. Кроме того, влияние оказал тот факт, что многие отказываются от посещения общественных мест и приняли решения отказаться от каких-либо поездок, которые традиционно совершали в новогодние праздники, - пояснили эксперты.

По данным компании, порядка 60% от «новогодних» расходов направлялось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе, 15% было потрачено на покупку подарков, 15% - на развлечения, 10% составляли другие траты.

При этом около 15% россиян признались, что потратили больше, чем планировали и в конце месяца рассматривают возможность обращения в кредитные организации за дополнительными средствами, рассказали в компании. Так, 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им необходимо будет порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных запросят в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% россиян хотели бы взять ссуду на сумму более 10 тысяч рублей.

Компания в середине декабря сообщала, что россияне планируют сэкономить на новогодних подарках: большинство граждан намерено было потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей.

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