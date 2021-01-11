В России предложили лишать водительских прав за три грубых нарушения

В России предложили лишать водительских прав за три грубых нарушения11 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет
Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает «Коммерсант».
По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой «накопительной» системе, если их зафиксировали автоматические камеры.
Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.
Водителя без ОСАГО при этом предлагают привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки за нарушение, зафиксированное на камеру. Предполагается, что за 24 часа он сможет оформить полис.
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11 января 2021, 14:45
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