В России предложили лишать водительских прав за три грубых нарушения

Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает «Коммерсант».

По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой «накопительной» системе, если их зафиксировали автоматические камеры.

Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.

Водителя без ОСАГО при этом предлагают привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки за нарушение, зафиксированное на камеру. Предполагается, что за 24 часа он сможет оформить полис.

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