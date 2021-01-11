Многие после новогодних пиршеств заметили, что прибавили лишние килограммы. Сыктывкарский диетолог Лика Сандакова рассказала порталу PG11.ru, как от них избавиться.

Лика Сандакова сообщила, что нужно наесть 7500 килокалорий для того, чтобы набрать лишний килограмм жира.

- Набранные за праздники два-три килограмма скорее всего вовсе не жир, однако радоваться не стоит. Помимо жира наш организм получил вместе с вкусными блюдами и соль, которая задерживает воды. Поэтому лучше всего устроить определенный режим разгрузки, - сообщила диетолог.

Лика Сандакова дала несколько советов, как разгрузить свой организм:

Сокращаем соль до минимума! Солим блюда не во время готовки, а уже в готовом виде, в своей тарелке. Отказываться от соли полностью смысла нет, ведь стоит вам после жесткого ограничения посолить любое блюдо, отечность снова вернётся.

Пьем много воды! Чем меньше мы пьем жидкости, тем больше воды задерживается в организме.

Отличную помощь могут оказать чаи с ромашкой, шиповником, толокнянкой, радиолой. Эти травы и плоды дают легкий, безопасный мочегонный эффект.

Варим супы, бульоны. Эти блюда объёмные, сытные и имеют невысокую калорийность (если вы не зальёте их маслом во время варки или не станете делать бульон на свинине). Жидкое блюдо, которое ещё и богато овощами (пищевыми волокнами) поможет быстрее насытиться, а перистальтике кишечника восстановиться и ускориться.

Не забываем о кефире. Перед сном этот напиток , кстати, благотворнее всего влияет на микрофлору, даже в сравнении с биойогуртами, обогащенными бифидобактериями. Ведь на самом деле бифидо- и лактобактерии не могут пройти кислую среду желудка, как бы не клялись в обратном производители популярный йогуртов. Пьём его перед сном!

Диетолог отметила, что кислый кефир тяжело переносится организмом, его следует заменить ряженкой, простоквашей или йогуртом (без сахара и добавок).

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»