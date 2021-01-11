Фото дня в Сыктывкаре: заснеженные дали

@olezhiq_q

- Просто красивый пейзаж

#пейзажироссии

#зимнийпейзаж

#красивыйвид

#природароссии

#фотоманитнас

#landscape_russia

#photorussia

#natgeoru

#natureofrussia

#madrussians

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.