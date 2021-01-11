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Диетолог поделилась рецептом «антиковидного бутерброда»

Диетолог поделилась рецептом «антиковидного бутерброда»

11 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Эксперт отметила, что питание должно быть полноценным

Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог с большим стажем Ирина Дядикова уверена, что в меню больных с поражением легких должны быть жиры животного происхождения.

- Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий, - говорит диетолог. - Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом.

Конечно, уточняет специалист, это не означает, что жиры нужно потреблять тарелками. Ведь вирус бьет и по поджелудочной, и по печени. Это ни в коем случае не шашлык и не жареная свинина, а легко усваиваемое сливочное масло, отмечает «Российская газета».

Сегодня в отношении ковида еще много предположений по логике и практике. Утвержденных до конца стандартов нет. Но уже не осталось сомнений, что COVID-19 очень коварный вирус.

Сейчас, в зимний период, не стоит слишком строго придерживаться диет, предупреждает диетолог. По ее словам, нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.

Врач для профилактики рекомендует «бутерброд здоровья»: размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.

Во второй половине зимы очень важно поднять иммунитет. Бактерицидным и иммуностимулирующим действием обладают чеснок, лук и имбирь. Но это не панацея. Многие сомневаются, принимать или нет аптечные витамины, не лучше ли заменить их натуральными продуктами.

- Многочисленные исследования показывают, что у большинства людей в организме недостаток витаминов Д, Е, группы В, а также микроэлементов - кальция, магния, селена, цинка, железа и других. К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя, - говорит эксперт. И рекомендует профилактический прием витаминов, желательно в комплексе, и, повторимся, полноценное питание.

Кстати, по ее словам, витамина С в красном болгарском перце - больше, чем в лимоне.

Идеальный завтрак от диетолога Дядиковой

  • Салат зеленый: помидор, огурец, зелень, брынза или белый сыр, чайная ложка масла подсолнечного с соком лимона.
  • Каша пшеничная или овсяная (зерна с оболочкой), в которой содержатся главные витамины. Варится на воде и в конце добавляется ложка сливок.
  • Сыр или отварное в мешочек яйцо.
  • Кофе свежемолотый.

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