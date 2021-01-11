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Победить стресс: врач рассказала, как справиться с эмоциональными перегрузками

Победить стресс: врач рассказала, как справиться с эмоциональными перегрузками

11 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Людям, чья работа связана с «перевариванием» большого объема информации, нужно устраивать себе разгрузочные дни и часы

Несмотря на то, что стресс – естественная функция организма, постоянно жить в нем опасно, возникнут серьезные проблемы со здоровьем, будет невозможно работать и заниматься творчеством.

По мнению ученого-физиолога Елены Инюшкиной, чтобы выйти из затяжного стресса, нужно поработать над собой, сознательно себя одергивать, чтобы организм привык функционировать не в стрессовом состоянии, отмечает «Российская Газета».

- Организм не сразу может понять, что все, угрозы закончились, все хорошо. Если постоянно жить в стрессе, пользуясь им как источником адреналина, лет через пять - десять понадобится серьезная помощь медиков, - считает специалист.

Здесь помогут занятия спортом. Высвободить свой гнев или обиду и успокоиться можно, например, с помощью приседаний. Необходимо делать утреннюю зарядку, хорошо ходить утром или вечером в бассейн, чередовать физическую и интеллектуальную активность.

Большое значение для психического здоровья и стрессоустойчивости имеет продолжительность сна, он должен быть не менее восьми часов и не более девяти. Инюшкина советует перед сном гулять или заниматься спортом, чтобы все клеточки тела наполнились кислородом.

Людям, чья работа связана с «перевариванием» большого объема информации, нужно устраивать себе разгрузочные дни и часы. Например, отключать телефон после девяти вечера, сократить до определенного количества минут в день просмотр соцсетей и телевизора.

В тоже время врач считает, что нельзя подменять информационным шумом настоящее саморазвитие. Нужно находить время на учебу и чтение книг. Чем больше человек узнает нового, тем больше у него формируется новых нейронных связей, и он становится более интересной личностью.

Также в целях безопасности для здоровья Елена Инюшкина советует во время сна держать мобильный телефон подальше от головы. Смартфоны появились недавно, мы не знаем, что будет через 20 лет. Лучше поберечься, - передает KP.Ru.

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Здоровье

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