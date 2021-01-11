«Это был такой трудный путь, у меня нет слов»: Юлия Ступак стала призеркой в гонке Тур де Ски

Лыжница из Коми Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачете в престижной многодневной гонке Тур де Ски. Она уступила лишь американке Джессике Диггинс, передает Минспорта региона.

Как пишет «КП Коми», свою победу спортсменка отпраздновала зажигательным танцем на подиуме. Юлия не могла скрыть радости и с лыжами в руках пустилась под музыку в пляс. К ее танцу присоединилась и ее коллега из США.

Юлия Ступак поблагодарила всех жителей России и Коми за невероятную поддержку. По ее словам, она получала сотни сообщений с пожеланиями победы.

- Почему я все время реву на камеру?! Я не могу просто… Это был такой трудный путь, у меня нет слов. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, я прочитала тысячи пожеланий, но, к сожалению, не отвечала, потому что старалась не сидеть в соцсетях. Огромное спасибо за вашу поддержку и любовь. Та энергетика, которую вы отправляли мне, я ее накопила и сегодня выплеснула все на этой горе. Это эмоционально была самая сложная гонка в моей жизни, - дала она интервью телеканалу «Матч ТВ».

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