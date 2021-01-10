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Нестандартный подход: в Ухте полицейские надели наручники на ноги женщине

Нестандартный подход: в Ухте полицейские надели наручники на ноги женщине

10 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Снять их самостоятельно у стражей порядка не вышло

В Ухте полицейским потребовалась помощь спасателям. Стражи порядка не смогли снять наручники с ног женщины. О том, как такое могло случиться, со ссылкой на «Ухтаспас» пишет «Комиинформ».

Все случилось 8 января. Накануне этой даты жительница Ухты попала в отделение полиции. Там она продемонстрировала стражам порядкам всю свою воинственную натуру и неспокойный характер. Полицейские пытались успокоить женщину и решили проблему радикально - надели ей на ноги наручники. 

Чуть позже, однако, вскрылись изъяны этого плана. У женщины начали опухать ноги. Полицейские попытались снять наручники самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда пришлось вызывать спасателей. 

Высвободили женщину из оков сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда. 

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