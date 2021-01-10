В Ухте полицейским потребовалась помощь спасателям. Стражи порядка не смогли снять наручники с ног женщины. О том, как такое могло случиться, со ссылкой на «Ухтаспас» пишет «Комиинформ».

Все случилось 8 января. Накануне этой даты жительница Ухты попала в отделение полиции. Там она продемонстрировала стражам порядкам всю свою воинственную натуру и неспокойный характер. Полицейские пытались успокоить женщину и решили проблему радикально - надели ей на ноги наручники.

Чуть позже, однако, вскрылись изъяны этого плана. У женщины начали опухать ноги. Полицейские попытались снять наручники самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда пришлось вызывать спасателей.

Высвободили женщину из оков сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»