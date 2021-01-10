Синоптики Коми составили прогноз на рабочую неделю. Она ожидается аномально холодной.

На фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый. С понедельника по четверг в ночные часы морозы усилятся до -27...-33С, в отдельных северных и восточных районах до -42С, днем преобладающая температура составит -23...-28С. Только в понедельник из-за облачной погоды на крайнем юге и юго-востоке еще ожидается в пределах -20...-25С.

К концу рабочей недели с выходом южного циклона, начиная с юго-западных районов, пойдет снег, усилится юго-восточный ветер. Морозы отступят. Температура воздуха повысится до -17...-23С.

Напомним, в целом в январе средняя температура воздуха в большинстве районов Коми ожидается ниже климатической нормы на 2С, на крайнем северо-востоке — на 3...5С; в юго-западных районах — около средних многолетних значений. Месячная сумма осадков — в пределах 60-90% от нормы. Для сведения: январе средняя температура воздуха находится в пределах -15....-17С, на крайнем северо-востоке -20С. Месячная сумма осадков по многолетним данным составляет 29-46 мм.

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