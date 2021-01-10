Как часто вы задумывались о том, что хотите сменить направление работы? Но наверняка вас пугает, что все работодатели требуют огромный опыт в отрасли, которого у вас нет. Или же вы студент, у которого нет опыта в принципе - как тогда искать место работы? В этой статье PG11.ru собрал пять актуальных вакансий с HeadHunter, где опыт работы не требуется.

Торговый представитель - от 45 000 до 80 000 рублей

В крупную строительную компанию требуется торговый представитель. В обязанности входит работа с готовой клиентской базой компании, консультация клиентов и помощь в выборе материалов, выставление счетов и контроль их оплаты. Требования к кандидатам: ответственность, исполнительность, стремление развиваться и мобильность. Работодатель гарантирует высокую зарплату, бесплатное обучение и карьерный рост.

Водитель-курьер - от 48 000 рублей

Международная сеть пиццерий ищет курьеров. Они обязаны развозить продукцию клиентам и принимать от них оплату. Работодатель обещает следующие условия: работа без ограничений по возрасту, отсутствие штрафов, гибкий график, бесплатное питание, обучение, дружный коллектив. А от кандидатов ждут, что они будут спокойными, стрессоустойчивыми и пунктуальными.

Продавец-консультант - от 30 000 до 70 000 рублей

В офисы продаж одного из операторов мобильной связи набирают консультантов. В их обязанности входят продажа мобильных устройств и аксессуаров, консультирование клиентов, подключение и обслуживание абонентов, работа с кассой, ведение отчетности, открытие и закрытие офиса, выкладка товара. Требования не самые высокие: образование не ниже среднего, готовность к полной занятости и доброжелательность.

Медицинский консультант - от 42 000 рублей

Федеральная сеть аптек ищет новых сотрудников. В обязанности консультанта входят отпуск аптечного ассортимента, примем, маркировка и выкладка товара, а также соблюдение санитарного режима в аптеке. Среди требований: обязательное медицинское образование и и хорошее владение компьютером. В свою очередь работодатель предлагает белую зарплату, корпоративное обучение.

Накатчик ткани, полотна и изделий - от 25 000 рублей

В местную компанию требуется специалист, который будет обслуживать накатные устройства и оборудование производства, контролировать технологический режим производства нетканых материалов и качество продукции, проверять исправность оборудования, наблюдать за процессом его работы, снимать готовый рулон с накатного устройства и упаковывать их. Основные требования: образование не ниже среднего и отсутствие медицинских противопоказаний.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»