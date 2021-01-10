Вот и закончились новогодние выходные. Эти дни каждый проводил по-разному: кто-то сидел дома и смотрел любимые фильмы, кто-то выбирался на природу, кто-то уехал в другой регион. Единственное, что нас всех объединяет - выходные удались на славу. И сыктывкарские красавицы доказывают это своими снимками из Instagram.

@kristina_tomsha_

@mizantrop1992v

@olichkaaleksandrovna_

@ragimova_brow

@juliatokarezza

@ann_ledi

@alena.krasyuk

@marinatitova19850725

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