Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Стал известен новый прожиточный минимум в России

Стал известен новый прожиточный минимум в России

09 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Теперь он устанавливается на целый год

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год. 

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги

Читайте также: «Бред сумасшедшего»: сыктывкарцы об идее сделать День космонавтики выходным

Комментарии 1

30 минут назад Горожанин
Увидев цифры даже читать перехотелось
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Владимир Уйба: «2021 год – это важная веха в истории Республики Коми» Посмотреть все

Редакция рекомендует

01 января
Выбор «Pro Города»: какие фильмы помогут в создании новогоднего настроения Читать
01 января
Прокат лыж в Сыктывкаре: где можно будет покататься в праздничные дни Читать
29 декабря 2020
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
Посмотреть все
30 декабря 2020 «Коми энергосбытовая компания» рассказала, как не остаться без света в новогодние праздники
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
В России появится новый дорожный знак
вчера
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
вчера
Учителям в России пересчитают оклады
вчера
Врачи назвали ощущения во рту, которые являются признаками близкого инфаркта
20 декабря 2020
Пожилых россиян могут начать прививать от коронавируса уже на следующей неделе
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru