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В России введут новую систему выплаты зарплаты бюджетникам

В России введут новую систему выплаты зарплаты бюджетникам

09 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
«Получку» учителей пересмотрят

Независимо от того, в каком регионе и учреждении трудятся работники бюджетной и муниципальной сферы, они станут получать одинаковые зарплаты. Вместо региональных властей требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит Правительство. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Считаем по-новому

Вводить новую систему оплаты планируется поэтапно в 2021-2025 годах, а конкретные сроки перехода на новую систему укажет Правительство для каждой отрасли. Как пояснила «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова, новая схема начисления зарплат включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.

Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять  компенсационные и стимулирующие выплаты и условия их назначения. «Это позволит гармонизировать условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах», — пояснял ранее суть поправок замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Для каждой отрасли должны быть разработаны свои требования. Ожидается, что в подзаконных актах укажут и долю гарантированных выплат по окладам. В Минтруда считают, что оклад должен составлять 50-70 процентов зарплаты. В то же время первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявлял ранее, что фракция считает, что не менее 70 процентов зарплаты бюджетников должен составлять оклад.

Валентина Кабанова в интервью «Парламентской газете» подчеркнула, что предстоящее выравнивание зарплат не приведёт к тому, что «где-то бюджетники станут получать меньше, чем сейчас». Депутат добавила, что новые зарплаты должны учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.

Из чего складываются зарплаты бюджетников:основной оклад;премия, которая назначается индивидуально, но не меньше 5%; доплаты за вредность, за работу в выходные и праздники, за сверхурочные; надбавка за учёную степень и звание; за длительный стаж — от 10% до 30%; и другие дополнительные платежи.

Общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях — 120%. Кроме этого, бюджетники могут получать материальную помощь в размере 30% от оклада и помощь на оздоровление — 50% от оклада.

Зарплаты учителей должны отличаться

На пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря был поднят вопрос о том, что после повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума зарплаты уборщиц в школах приблизились к зарплатам учителей. В связи с этим президент поручил Правительству пересмотреть уровень зарплат российских педагогов.

Комментируя поручение, Андрей Исаев заявил, что партия намерена обсудить с кабмином вопрос «усиления дифференциации в бюджетной сфере в зависимости от квалификации и условий труда работника». «Вот эта разница, «гармошка» в доходах квалифицированных и неквалифицированных работников в бюджетной сфере, сжалась», — пояснил Исаев журналистам. Поэтому, по его словам, уборщицы и санитарки стали получать столько же, сколько и квалифицированные специалисты. 

Ранее «Парламентская газета» писала, что минимальный размер оплаты труда в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это затронет 3,9 млн россиян. При этом будут сохранены достигнутые целевые соотношения в зарплате категорий бюджетников, предусмотренные «майскими указами» президента от 2012 года.

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