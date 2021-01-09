Климатолог рассказала россиянам, каким будет лето 2021 года

Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова. Об этом сообщают «РИА Новости».

Она напомнила, что в Сибири последние два года господствует устойчивый антициклон, который теперь пришел на Урал.

- Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо, — подчеркнула Пестрякова.

Кроме того, климатолог напомнила, что в минувшем году на Урале отмечалось беспрецедентно высокое давление — на десять миллиметров ртутного столба выше нормы. Это приносит безоблачную морозную погоду, но с точки зрения экологии это плохо: идет рассеивание примесей в атмосфере.

На днях руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что затяжной антициклон на Урале — редкое явление. Из-за этого там сейчас стоят экстремальные морозы — температура опустилась на семь и более градусов ниже многолетних значений. В ближайшие дни жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, но уже к 12 января температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»