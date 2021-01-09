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Климатолог рассказала россиянам, каким будет лето 2021 года

Климатолог рассказала россиянам, каким будет лето 2021 года

09 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
На севере отмечается беспрецедентно высокое давление

Будущее лето может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова. Об этом сообщают «РИА Новости».

Она напомнила, что в Сибири последние два года господствует устойчивый антициклон, который теперь пришел на Урал. 

- Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо, — подчеркнула Пестрякова.

Кроме того, климатолог напомнила, что в минувшем году на Урале отмечалось беспрецедентно высокое давление — на десять миллиметров ртутного столба выше нормы. Это приносит безоблачную морозную погоду, но с точки зрения экологии это плохо: идет рассеивание примесей в атмосфере.

На днях руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что затяжной антициклон на Урале — редкое явление. Из-за этого там сейчас стоят экстремальные морозы — температура опустилась на семь и более градусов ниже многолетних значений. В ближайшие дни жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, но уже к 12 января температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.

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