Фото дня: рождественский вертеп у сыктывкарского храма

Вот уже не первый год церковь у церкви в сыктывкарском Давпоне сооружают рождественский вертеп из снега. Этот год не стал исключением. Красивую снежную фигуру запечатлел сыктывкарский фотограф, чей снимок попадает в нашу рубрику «Фото дня».

@burmi75

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