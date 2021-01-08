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Фото дня: рождественский вертеп у сыктывкарского храма

Фото дня: рождественский вертеп у сыктывкарского храма

08 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
@burmi75 / instagram.com / Вертеп в Давпоне
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Вот уже не первый год церковь у церкви в сыктывкарском Давпоне сооружают рождественский вертеп из снега. Этот год не стал исключением. Красивую снежную фигуру запечатлел сыктывкарский фотограф, чей снимок попадает в нашу рубрику «Фото дня».

@burmi75

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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Фото дня

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