Фото дня: рождественский вертеп у сыктывкарского храма

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Фото дня: рождественский вертеп у сыктывкарского храма08 января 2021
Владислав ГусельниковВозрастное ограничение: 0+
@burmi75 / instagram.com / Вертеп в Давпоне
Вот уже не первый год церковь у церкви в сыктывкарском Давпоне сооружают рождественский вертеп из снега. Этот год не стал исключением. Красивую снежную фигуру запечатлел сыктывкарский фотограф, чей снимок попадает в нашу рубрику «Фото дня».
@burmi75
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08 января 2021, 18:40
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