Мэрия проверит, как в Сыктывкаре чистят крыши от снега

Мэрия Сыктывкара проверит, как организации и собственники чистят крыши зданий от снега. Контрольные выездные мероприятия пройдут в ближайшие дни по поручению Натальи Хозяиновой, сообщает пресс-служба администрации.

- В период праздников выпало достаточное большое количество снега, поэтому для обеспечения безопасности граждан управляющим компаниями и всем собственникам зданий необходимо помнить о своевременной уборке кровель от снега и сосулек. В ближайшее время специалисты администрации выедут в рейд, в случае обнаружения неочищенных за праздники кровель – штрафы, – отметила Наталья Хозяинова.

Также мэр напомнила, что если уборка кровли ведётся на тротуар или проезжую часть, то необходимо немедленно вывозить скинутый с крыши снег. По словам градоначальника, предприятие «Дорожное хозяйство» зачастую вынуждено убирать снег за нерадивыми коммунальщиками, чтобы обеспечить проход для людей, хотя это обязанность тех, кто скинул этот самый снег с крыши. Наталья Хозяинова дала поручение детализировать регламент уборки тротуаров от снега при очистке крыш.

В свою очередь жители города также могут проявить гражданскую активность и своевременно сообщать информацию об известных опасных участках. Так, заметив снежные навесы и большие сосульки на крыше своего дома, сыктывкарцам следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК».

В том случае, если снежная угроза не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-63-53, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/ administration/zhkkh.

Если же Вы обратились с проблемой в УК, а Вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт: http://nadzor.rkomi.ru/ page/6223/.

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