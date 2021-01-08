Сыктывкарцы призывают помочь уткам, которые зимуют на Сысоле

В Кировском парке Сыктывкара на зимовку остались утки. Птицы обитают в районе сточной трубы, где не замерзла река. Но горожане переживают, что утки просто не переживут морозы.

Директор издания «7x7» Павел Андреев опубликовал «ВКонтакте» пост с описанием всей ситуации и попросил специалистов объяснить, смогут ли утки пережить зиму и как им помочь.

- Я читал, что утки стали зимовать в городах, где из-за потепления и теплой канализации перестали замерзать пруды, а жители активно подкармливают птиц зимой. Но мы в Сыктывкаре, и столь глобальное потепление до нас дойдет еще не скоро. Река сейчас не замерзла только в двух узких полосках из-за городского стока, что вытекает возле парка. Но впереди неделя с -30, еще три полных месяца зимы и, очевидно, скоро все замерзнет. А ближайший незамерзший водоем находится 400 км южнее, в Вятке. По моим представлениям, утки скоро умрут. Можно ли с этим что-то сделать? Призываю людей с орнитологическими познаниями разъяснить ситуацию, - пишет Андреев.

Напомним, утки зимуют там уже не первый год. Например, птиц видели еще в 2019 году. Тогда, по словам сыктывкарского фотографа Владислава Макеенкова, у сточной трубы обитало семейство из трех уток.

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