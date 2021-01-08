С гражданами каких стран играли свадьбы жители Коми в 2020 году: статистика

В 2020 году в Коми зарегистрировали 104 брака с иностранцами. Эта цифра с каждым годом становится все меньше, пишет «Комиинформ» со ссылкой на Минюст республики.

В ведомстве сообщили, что в 2014 году было 330 браков с иностранцами, в 2015 году - 269, в 2016 году - 227. В 2019 году 196 жителей Коми сыграли свадьбу с иностранцами.

В 2020 году жители Коми заключали браки с гражданами следующих стран: Азербайджан, Алжир, Арабская Республика, Египет, Беларусь, Германия, Зимбабве, Казахстан, Кыргызская Республика, Армения, Молдова, Таджикистан, Филиппины, Сенегал, Сирия, США, Узбекистан, Украина.

Ранее мы писали о том, что в России изменят систему оплаты труда учителей. Планируется изменить соотношение окладной и премиальной части, а также ввести новую модель аттестации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»