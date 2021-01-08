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Учителям в России пересчитают оклады

Учителям в России пересчитают оклады

08 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / В России изменится система оплаты труда учителей
Сейчас в большинстве регионов России треть педагогов зарабатывают меньше 15 тысяч рублей

Новая система аттестации педагогов, которую Минпросвещения планирует внедрить в следующем году, поможет формировать институт наставничества и мотивировать предметников повышать свой профессиональный уровень. О том, как эти изменения отразятся на окладах и профессиональном росте педагогов, пишет «Парламентская газета».

Зарплаты учителей

На пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин пояснил: ситуация, когда уборщица получает такую же зарплату, что и учитель — недопустима. По мнению зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, проблема низких учительских зарплат является одной из самых сложных в сфере образования. По ее словам, в 53 регионах России каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч рублей. Поэтому педагоги уезжают из регионов в мегаполисы, где платят в разы больше.

Чтобы изменить эту систему, Минпросвещения при участии профильных профсоюзных организаций готовит проект единой модели оплаты труда учителей. Как поясняют в ведомстве, эта модель позвоит уйти от перекосов с заработной платой и усилить контроль за регионами. В министерстве заверили, что учительская ставка не может быть ниже МРОТ. Такую норму содержит закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, принятый Госдумой в третьем чтении 16 декабря.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, следующим шагом для Правительства должно стать увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова считает, что необходимо защитить учителей от манипуляций с дополнительными ставками, установив справедливое соотношение оклада и дополнительных выплат. Таковым, по мнению единороссов, является соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы в пропорции 70 на 30.

В Минпросвещения обещают завершить разработку единой модели оплаты труда и уже в начале следующего года принять необходимые нормативные документы.

Методисты и наставники

Ещё одним новшеством для педагогов станет новая система аттестации учителей, которую планируют ввести в 2021 году. Напомним, сегодня в системе квалификации педагогических работников есть три профессиональные ступени: начинающий учитель, учитель первой категории и учитель высшей категории.

Как считают в Минпросвещения, такая модель не учитывает профессиональных навыков, которые должны иметь педагоги. Поэтому Минпросвещения предлагает новую цепочку: учитель, учитель-методист и учитель-наставник. Первая категория присваивается автоматически, вторая и третья — аттестационной комиссией.

Учитель-методист — это педагог, который может заниматься разработкой, новых педагогических технологий, участвовать в методических объединениях, проводить семинары, мастер-классы, руководить практикой студентов. Для того чтобы получить эту категорию, педагог должен иметь стаж не менее пяти лет и дополнительное профобразование, полученное за три года до аттестации.

Учитель-наставник поможет новым педагогам адаптироваться к работе в школе, мотивирует их, выстроит для новичков план профессионального роста, передаст им свой опыт. Наставниками смогут быть только педагоги, которые не менее семи лет проработали в школе, имеют высшую учительскую квалификационную категорию и дополнительное образование.

Из проекта Минпросвещения пока не ясно, какие надбавки будут получать методисты и наставники. При этом уточняется, что при наличии у учителя одновременно двух квалификационных категорий (например, высшей квалификационной категории и квалификационной категории «учитель-методист») надбавки будут назначены за обе.

В Минпросвещения планировали опробовать новую систему уже в следующем году. Но из-за пандемии её внедрение могут отложить до 2022 года. «В любом случае нужно учитывать, что большинство учителей не поддержит изменения системы аттестации, если за этим не последует изменение системы оплаты труда —такое мнение в рамках опроса ОНФ высказали 73 процента учителей», — сообщила «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По словам депутата, параллельно идёт работа над национальной системой квалификации. Это — добровольная система аттестации, которую может пройти любой учитель. Проводится она независимо от работодателя по единым для всей страны критериям. По итогам оценки педагогу будут выдавать сертификат, отражающий уровень профессионального мастерства. Автором такой системы выступает Совет по профессиональным квалификациям в образовании.

Независимая оценка, напоминает Духанина, уже успешно применяется в медицине, сфере финансов и информационных технологий, индустрии гостеприимства, сварочном деле и других отраслях. По её данным, 40 процентов учителей готовы пройти национальную квалификацию, если её приравняют к аттестации. «Для системы образования это новый инструмент, позволяющий учителю реально повышать профессиональный уровень, видеть траекторию роста», — считает зампред профильного комитета Госдумы.

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