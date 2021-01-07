Жители Коми начали 2021 год с поиска работы

Каждый человек хотя бы раз обещал себе в новом году начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, в первые дни 2021 года (с 1 по 7 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили порядка 2 200 жителей Коми.

Чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Добыча сырья», «Бухгалтерия» и «Производство», «ИТ, телеком». Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей.

Среди тех жителей Коми, которые решили сменить работу в начале года, 51% - мужчины. Каждый второй соискатель имеет больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 50% случаев это люди от 30 до 40 лет. Интересно, что почти 7% соискателей, опубликовавших или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.

- Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно понимать также, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поиск работы по ряду специальностей может быть более длинным по времени. Если есть потребность в новой работе или мысли сменить уже имеющуюся, то лучше начинать поиск вакансий как можно раньше. Также немаловажны дополнительные навыки (прохождение различных курсов и тематических вебинаров) для повышения конкурентоспособности соискателя, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

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