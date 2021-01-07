Фоторепортаж: как в Сыктывкаре проходит рождественская служба

В Сыктывкаре проходит традиционная рождественская служба. Портал PG11.ru подготовил для вас фоторепортаж с мероприятия.

Несмотря на пандемию коронавируса и увеличение количества заболевших, многим сыктывкарцам это не помешало посетить богослужение. Людей в Стефановском соборе много и большинство без масок и средств защиты.

Служба прошла в традиционном формате. Люди молились, слушали песнопения и ставили свечки. В основном, она ничем не отличалась от служб в прошлых годах.

Возле храма дежурили сотрудники полиции, МЧС и ГИБДД.

Портал PG11.ru поздравляет вас с Рождеством!

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