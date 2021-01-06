В МЧС Коми напомнили правила пожарной безопасности в Рождество

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. По православной традиции торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих, проходят как в Рождественский сочельник, так и день празднования Рождества Христова.

Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает жителей и гостей региона соблюдать основные правила пожарной безопасности:

будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, следите, чтобы пламя не попало на рукава;

под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал быстро, не создавая паники и давки.

Кроме того, не стоит забывать о мерах безопасности в квартирах и домах! Держите зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов, в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. Помните, что ставить свечи на подоконники опасно, так как могут случайно загореться занавески. И обязательно тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь ложиться спать.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по телефонным номерам «01», «101» или «112».

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