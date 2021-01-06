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В МЧС Коми напомнили правила пожарной безопасности в Рождество

В МЧС Коми напомнили правила пожарной безопасности в Рождество

06 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Следует быть особенно осторожными со свечами

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. По православной традиции торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих, проходят как в Рождественский сочельник, так и день празднования Рождества Христова.

Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает жителей и гостей региона соблюдать основные правила пожарной безопасности: 

  • будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, следите, чтобы пламя не попало на рукава; 
  • под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду; 
  • подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы; 
  • следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой; 
  • старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан; 
  • в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом; 
  • изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты; 
  • в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал быстро, не создавая паники и давки. 

Кроме того, не стоит забывать о мерах безопасности в квартирах и домах! Держите зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов, в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. Помните, что ставить свечи на подоконники опасно, так как могут случайно загореться занавески. И обязательно тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь ложиться спать.  

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по телефонным номерам «01», «101» или «112». 

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