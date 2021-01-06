Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков

Специалист заявил, что рубль сильно упадет
Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков06 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Для того, чтобы не потерять деньги, в отпуск надо уходить в те месяцы, в которых нет праздничных дней, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин. Об этом сообщают «РИА Новости».
В январе, феврале и мае нет смысла брать отпуск, поскольку в эти месяцы много праздничных выходных, - рассказал экономист.
По мнению специалиста, к июню рубль ослабнет, в связи с чем дата уже не будет иметь такое важное значение при планировании отпуска.
В 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней.
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