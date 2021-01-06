Из-за пандемии из Коми «сбежало» меньше людей

По пессимистическому сценарию, к 2023 году в республике останется 788,2 тыс. человек, по реалистичному — 790,1 тыс. Таковы данные стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ежегодно правительство обновляет прогнозные значения, опираясь на текущую ситуацию. В конце декабря правительство пересмотрело некоторые показатели, в том числе те, которые касаются демографии.

В обновленном прогнозе говорится о 809,8 тысяч человек населения по консервативному сценарию и 810,3 тыс. по базовому сценарию. При этом из-за пандемии миграционные процессы в республике замедлились, из-за чего отток населения значительно сократился. И на 1 ноября, по оценке Комистата, численность составляла 815,7 тыс. человек.

К 2023 году, утверждает обновленный прогноз, в регионе останется 788,2 тыс. (по консервативному сценарию) или 790,1 тыс. человек (по базовому сценарию).

Эксперты считают, что миграционный отток со временем будет нарастать. Если раньше предполагалось, что из-за миграции населения региона будет ежегодно терять по 7,4-7,5 тыс. человек, то теперь уже говорят о 8,1-8,5 тыс. человек.

В документе говорится, что люди уезжают из Коми из-за сложных природно-климатических условий, не отвечающих современным требованиям показателей жизни (экономическая активность, настроения и ожидания, реальные доходы и расходы, обеспеченность комфортным жильем), качества условий жизни и обеспечивающей инфраструктуры (социальной, транспортной).

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